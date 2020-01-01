وزير الصحة الروسي: التجارب السريرية للقاح ضد كورونا ستبدأ بعد شهر

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنه من المخطط الشروع بالتجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في روسيا بعد شهر.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في بيان له، اليوم الاثنين، إن "العمل الحثيث جار على اللقاحات للوقاية من المرض، ومن المخطط للبدء بالتجارب السريرية لها بعد شهر".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 نظاما للكشف عن فيروس كورونا تنتج في الوقت الحالي في روسيا.

يذكر أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 290 ألف شخص وتم تسجيل أكثر من 2700 حالة وفاة.

وتجاوز عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا الـ 7.1 مليون عملية.

المصدر: نوفوستي