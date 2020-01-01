وزير الصحة الأمريكي: يجب محاسبة منظمة الصحة العالمية لفشلها في التعامل مع جائحة كورونا

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، أنه يجب محاسبة منظمة الصحة العالمية لـ"فشلها" في تزويد المجتمع الدولي بالمعلومات الحيوية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أزار، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال الدورة السنوية لجمعية منظمة الصحة العالمية عبر اجتماع افتراضي، إن تفشي فيروس كورونا المستجد "خرج عن السيطرة" لدرجة كبيرة بسبب "فشل" هذه المؤسسة الدولية، داعيا إلى أن تكون هناك "منظمة صحة عالمية أكثر فعالية".

وأوضح: "هذه المنظمة فشلت في جمع المعلومات التي كان العالم بحاجة إليها، وهذا الفشل كلف أرواحا كثيرة".

وتابع أزار، في إشارة إلى الصين على الرغم من عدم ذكر اسمها: "في محاولة واضحة لإخفاء هذا التفشي، أقدمت دولة عضو واحدة على الأقل في هذه المنظمة على الاستهزاء بالتزاماتها في مجال الشفافية، ما جعل العالم برمته يدفع ثمنا باهظا".

وأردف: "رأينا أن منظمة الصحة العالمية فشلت في تنفيذ مهمتها الحيوية الخاصة بضمان مشاركة المعلومات والشفافية، في الوقت الذي لا تتصرف فيه بعض الدول الأعضاء بحسن النية، لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى".

ولاحقا، أكد وزير الصحة الأمريكي، في تصريح صحفي، أن هناك حاجة إلى "محاسبة منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن تصرفاتها والصين يجب أن تكون قيد النقاش.