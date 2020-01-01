صحيفة عبرية: جنرال إسرائيلي كبير في طريقه للاستقالة

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن جنرالاً كبيراً في وزارة حرب الإحتلال الإسرائيلي، أبلغ وزير حرب العدو "بيني غانتس" بنيّته الاستقالة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الأثنين، فإن مدير عام وزارة الدفاع الجنرال احتياط "أودي آدم" أبلغ وزير الحرب غانتس نيته الاستقالة من منصبه.

من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن وزير الحرب الجديد بيني غانتس، عين مديراً عاماً جديداً للوزارة، ووفقاً للإذاعة، فإن غانتس قرر تعيين قائد سلاح الجو السابق "أمير إيشيل" مديراً عاماً لوزارة "الدفاع" خلفا لـ أودي آدم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد منح الثقة يوم أمس الأحد لحكومة الوحدة التي طال انتظار تشكيلها، تمهيداً لأدائها اليمين الدستورية بعد أن كان من المقرر أن تؤديها الخميس الماضي.