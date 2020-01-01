الحرائق تلتهم المحاصيل الزراعية في بلدات وقرى الحسكة.

جهينة نيوز:

اندلعت النيران في المحاصيل الزراعية في قرى وبلدات تابعة لمحافظة الحسكة، السبت، تسبّبت بإتلاف عشرات الدونمات من محصولي القمح والشعير.

وأكّد قائد فوج الإطفاء في الحسكة أحمد علي أن النيران اندلعت في المحاصيل الزراعية شمال بلدة صفيا ٣كم الواقعة في الريف الشمالي لمدينة الحسكة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وأوضح علي أن مساحة المحاصيل المحروقة تقدّر بـ 100 دونم، مشيرا أن فرق الإطفاء تمكّنت من إخماد النيران بينما لم يعرف سبب اشتعال النار.

كما التهمت النيران عشرة دونمات من الأراضي الزراعية في الجانب الجنوبي من بلدة التوينة في الريف الغربي لمدينة الحسكة، بحسب ما أفاده علي.

وأكد على تمكن فوج الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت بالمحاصيل الزراعية في قرية خاشوكة على طريق بلدة تل براك وتقدر المساحة المحروقة ب١٥ دونم.

واتجهت فرق الإطفاء إلى القرى التابعة لجبل قزوان (مغلوجة) لإخماد النار المشتعلة بالمحاصيل الزراعية وتقدر المساحة المحروقة بـ 15 دونم كما اتجه فريق إطفاء آخر إلى قرية المقبرة على طريق مخروم جنوب الحسكة لإخماد النيران المشتعلة في مساحات واسعة بالمحاصيل الزراعية وبلغت الخسائر 800 دونم، فيما لم يعرف سبب نشوب الحريق.