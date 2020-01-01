الجيش العراقي يقطع الطريق على "داعش"

جهينة نيوز:

قطع الجيش العراقي طرق تنقل عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء نينوى ضمن عملية "أسود الجزيرة".

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن "جبار الطائي" قوله، (إن عمليات أسود الجزيرة التي انطلقت بمشاركة ثلاث قيادات ضمنت تفتيش المناطق غير الممسوكة بالقطعات كافة وقطعت طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية ومطاردتهم في عمق الصحراء).

وأضاف اللواء أن العملية حققت نتائج جيدة والقطعات المشاركة التقت في خطوط محددة مسبقة، مؤكداً استمرار العمل التعرضي لملاحقة الإرهابيين في عمق الصحراء ومهاجمة أوكارهم.

وكانت القوات العراقية قد أطلقت عملية عسكرية واسعة البلاد، رداً على هجمات داعش الاخيرة التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى من الجيش العراقي والحشد الشعبي.