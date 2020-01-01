روسيا تعلن تمكنها من وقف ارتفاع الإصابات بكورونا

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي بلاده إلى الاحتفال بعيد الفطر في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاءت دعوة بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع قيادات وممثلي المجتمع المدني في جمهورية داغستان الروسية.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن تمكن بلاده من وقف تنامي وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فيها ما يبعث على التفاؤل الحذر لأن الوضع المتعلق بتفشيه ما يزال صعباً فيها.

وقال ميشوستين خلال اجتماع افتراضي لمجلس التنسيق الخاص بمكافحة فيروس كورونا اليوم كما نقلت وكالة سبوتنيك إن “الوضع حول انتشار فيروس كورونا في بلادنا يبقى صعباً لكنه يمكن القول إنه تسنى لنا وقف ارتفاع الإصابات، وحسب أكثر التقديرات حذراً فإن هناك ديناميكية إيجابية” موضحاً أن المزيد من المرضى يتعافون ويغادرون المستشفيات عائدين إلى منازلهم.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: إننا نرى في ذلك نتيجة للعمل الممنهج الذي قامت به روسيا خلال الشهرين الماضيين مؤكداً أن نظام العزل الذاتي الصارم لعب دوراً كبيراً في ذلك وسمح بكسب الوقت ومنع ارتفاع الإصابات بشكل متسارع على غرار ما شهدته بعض الدول الأجنبية.

وكانت أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا عاود انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.

وأضاف البيان أن 40,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وسجلت موسكو التي تعتبر أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، أقل من 4 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت أرقام اليوم الماضي 3238 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 146 ألفا، فيما وصل عدد المتعافين إلى نحو29 الفا، بزيادة 1423 خلال يوم.

في المقابل، رصت العاصمة الروسية، أمس الأحد، أكبر عدد من الوفيات منذ اندلاع الوباء، حيث بلغت 77 حالة، حسبما ذكرت سلطات المدينة في وقت سابق.