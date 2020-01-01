الصين: سنوفر اللقاح ضد كورونا للجميع لدى إنتاجه

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى وجوب أن تقود منظمة الصحة العالمية أي مراجعة حول فيروس كورونا معلنا تخصيص بلاده ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس وخاصة الدول النامية.

وقال شي في مداخلة عبر الفيديو في اجتماع الدورة الثالثة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية كما نقلت وكالة سبوتنيك إن “الصين ستقدم بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد 19 ملياري دولار على مدى العامين المقبلين للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة”.

ولفت شي إلى تعامل بلاده بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا المستجد لديها داعيا إلى تضامن دولي في مواجهة الجائحة.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الأفريقية في مواجهة الفيروس.

وخلال افتتاحها الاجتماع تعهدت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا بأن تقدم بلادها الدعم والتعاون الكاملين لمنظمة الصحة العالمية ومديرها فيما يتعلق بتنسيق الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلت جائحة كوفيد 19 لإطلاق اتهامات وتهديدات عشوائية طالت الصين ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس زاعما بأن بكين هي منشأ الفيروس وبأنها تخفي معلومات عنه وهو أمر رفضه الصينيون بشدة وعدوه محاولة لتسييس الوباء فيما أوقف تمويل المنظمة العالمية متهما مديرها العام بالتقاعس في التنبيه من الجائحة.

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى وجوب أن تقود منظمة الصحة العالمية أي مراجعة حول فيروس كورونا معلنا تخصيص بلاده ملياري دولار على مدى العامين المقبلين لمساعدة الدول المتضررة من الفيروس وخاصة الدول النامية.

وقال شي في مداخلة عبر الفيديو في اجتماع الدورة الثالثة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية كما نقلت وكالة سبوتنيك إن “الصين ستقدم بهدف تحفيز التعاون الدولي ضد كوفيد 19 ملياري دولار على مدى العامين المقبلين للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتضررة”.

ولفت شي إلى تعامل بلاده بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا المستجد لديها داعيا إلى تضامن دولي في مواجهة الجائحة.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الأفريقية في مواجهة الفيروس.

وخلال افتتاحها الاجتماع تعهدت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا بأن تقدم بلادها الدعم والتعاون الكاملين لمنظمة الصحة العالمية ومديرها فيما يتعلق بتنسيق الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلت جائحة كوفيد 19 لإطلاق اتهامات وتهديدات عشوائية طالت الصين ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس زاعما بأن بكين هي منشأ الفيروس وبأنها تخفي معلومات عنه وهو أمر رفضه الصينيون بشدة وعدوه محاولة لتسييس الوباء فيما أوقف تمويل المنظمة العالمية متهما مديرها العام بالتقاعس في التنبيه من الجائحة.