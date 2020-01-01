رسمياً.. سيلتيك بطلاً للدوري الإسكتلندي

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة الدوري الإسكتلندي للمحترفين لكرة القدم، تتويج نادي سيلتيك بطلاً للمسابقة بعد أن صوتت الأندية الـ12 جميعاً على إنهاء الموسم مبكراً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي نشرته اليوم الأثنين: (تعلن الرابطة اليوم، بعد التشاور مع كل الأندية الـ 12 بدوري القسم الأول، ومجلس إدارة الرابطة، إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري، ويعني القرار تتويج سيلتيك بلقب بطولة 2019-2020 وهبوط هارتس لدوري الدرجة الثانية).

ويعد هذا اللقب هو التاسع على التوالي لنادي سيلتيك في الدوري المحلي، والـ51 في تاريخه.

يذكر أن سيلتيك تصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 80 نقطة، قبل توقف المسابقة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه جلاسكو رينجرز، صاحب الـ67 نقطة.