زيوت حماة تخفض سعر منتجاتها 17 %

جهينة نيوز:

بيَّنَ المدير العام لشركة زيوت حماة عبد المجيد قلفة لـ«الوطن» أنه عملاً بتعليمات وزارة الصناعة وسعت الشركة آفاق بيعها زيت القطن ضمن محافظة حماة وخارجها، وبأسعار مخفضة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بزيوت الإنتاج المحلي بمناسبة الشهر الكريم وعيد الفطر السعيد.

وأوضح أن أسعار الشركة منافسة والإنتاج ذو جودة عالية، والعمل مستمر بوتيرة عالية رغم الظروف والإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار وباء كورونا، لتوفير مادة الزيت للمواطن.

ويبلغ سعر الغالون 2 لتر نحو 2000 ليرة والـ 4 لترات نحو 3600 ليرة، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان الماضي بلغت 910 ملايين ليرة.

وأن مبيعات زيت بذور القطن زادت بنسبة 133 بالمئة حيث كانت لغاية نيسان للعام الحالي 390 طناً يقابلها بالفترة نفسها للعام المنصرم 294طناً.

وتوقع قلفة ارتفاع قيمة المبيعات خلال الأشهر القادمة نتيجة للائحة الأسعار التي حددتها الشركة لأسعار الزيوت مؤخراً ولاسيما زيت بذور القطن وإقبال مختلف جهات القطاع العام والخاص لاستجرار طلباتهم منه، إضافة إلى بيعه من خلال منفذ البيع المباشر بالشركة.