دوريتان للتحالف الدولي بالقرب من أهم حقول النفط في ريفي الحسكة والمالكية.

جهينة نيوز:

سيرت قوات التحالف الدولي غير الشرعي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش)، السبت، دوريتين متزامنتين بالقرب من أهم حقول النفط في ريف مدينتي الحسكة و المالكية، شمال شرقي سوريا، في إطار "منع وصول الإرهابي داعش لهذه الموارد الحيوية".

ونشر الحساب الرسمي لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي على فيسبوك، أن أعضاء من القوات الخاصة، سيرت دورية "حول البنية التحتية النفطية الهامة بالقرب من مدينة الحسكة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تراجع عن قرار سحب قواته من شمالي سوريا، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لأجل "حماية حقول النفط".

وجاء في المنشور أن التحالف يدعم ما يسمى ب (قوات سوريا الديمقراطية )في "حماية الحقول النفطية المتواجدة في شرقي سوريا، وذلك لمنع الإرهابي داعش من الوصول إلى الموارد الحيوية والإيرادات التي يمكن أن يسمح له باكتساب القوة".

وتزامنت الدورية مع دورية أخرى لقوات التحالف الدولي جابت مناطق حقول النفط بريف مدينة المالكية، أقصى شمال شرقي سوريا.

وإن الدورية كانت "اعتيادية" وجابت القرى المحيطة بجبل قره جوخ (كراتشوك)، جنوبي المالكية، حيث توجد أكبر حقول النفط.

وقال الأسبوع الفائت القائد العام لعمليات التحالف الدولي ضد الإرهابي "داعش" (عملية العزم الصلب)، الجنرال بات وايت، إن الخطط الأمريكية في شمال شرقي سوريا، لم تتغير حيث يستمر التحالف بدعم (قوات سوريا الديمقراطية) في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتزودها بالدعم الاستخباراتي والعسكري والجوي "بحسب الحاجة وما تتطلبه هذه المرحلة"