النفط العراقية تنفي مانقلته "بلومبرغ" عن توقف العمل بحقل الأحدب

الإثنين, 18 أيار 2020 الساعة 14:53 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

النفط العراقية تنفي مانقلته

جهينة نيوز:

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، توقف العمل في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط بجنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: ننفي ما نقلته وكالة "بلومبرغ" بخصوص نية الوزارة إيقاف العمل في حقل الأحدب بمحافظة واسط، ونؤكد أن المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة.

وأضافت: التظاهرات الموجودة قرب الحقل لاعلاقة لها بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الإنتاج، بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وأن أعلن المسؤولون عن التظاهرات ذلك.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ولاسيما "وكالة بلومبرغ" إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية.


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