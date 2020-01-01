شروط صارمة لعودة المنشآت السياحية للعمل بعد العيد.. ماذا عن السياحة الدينية؟

جهينة نيوز:

قال معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح "إن عودة المنشآت السياحية بعد عطلة عيد الفطر ستكون ضمن اشتراطات معينة وسيصدر دليل لتحديد الإجراءات للفنادق والمطاعم، حيث لن تتجاوز الطاقة التشغيلية 40% في المطاعم من حيث عدد الطاولات والكراسي، ولن يتجاوز عدد المتواجدين على الطاولة الواحدة 6 أشخاص، مع تحقيق مسافة مترين بين الطاولات، والحفلات الفنية ستبقى متوقفة حاليا.

وأضاف الفرّاح للمدينة اف ام أنه سيُحظر التدخين بكل أنواعه في الأماكن المغلقة، حتى في المقاهي الصيفية (المفتوحة). وسيتم استخدام مفارش الطعام لمرة واحدة ولن توضع الصحون والأدوات الخاصة بالطعام قبل تواجد الزبائن.

وأشار الفرّاح إلى تحديد نسبة الإشغال في منشآت المبيت بما لا يتجاوز 75% وتُطبّق معايير منشآت الإطعام بالمطاعم الخاصة في الفنادق، ووجبات الفنادق ستكون ضمن الطاولة ولا وجود لـ "بوفيه مفتوح"، وبالنسبة للفنادق على البحر سيتم حصر استخدام شواطئها للنزلاء فقط ودون استخدام المشالح المشتركة.

أما عن قرار عدم السماح بعودة المسابح فأكد الفرّاح أنه ما زال سارٍ، وعن السياحة الدينية، قال المهندس الفرّاح إن معظم الرحلات متوقفة في الدول الأخرى، والسماح بالسياحة الدينية متعلق بانحسار الوباء والإجراءات المحلية والإقليمية.