الهيئة الناظمة للاتصالات ترد على ما نشره رئيس مجلس إدارة "سيريتل" على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

ردت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت .. ان الهيئة كجهة عامة اولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية.

كما انها تؤكد ان ماساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة.

وليس أدل على ذلك الا من خلال احجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.

ونشرت الهيئة وثيقة صادرة عن الادارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الادارة منحهم التفويض الاصولي اللازم.