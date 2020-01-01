شقيق رامز جلال يكشف سبب رفضه الظهور معه في برامجه للمقالب!؟

جهينة نيوز:

كشف الفنان المصري ياسر جلال سبب رفضه أن يكون كإحدى ضحايا برنامج شقيقه الفنان رامز جلال للمقالب الذي يعرض في شهر رمضان من كل عام.

وأوضح جلال في لقاء عبر برنامج "زووم" مع الإعلامية لميس في برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" أمس الأحد، أنه لا يظهر في برامج تلفزيونية بشكل عام إلا لمن يكن لهم مودة من إعلاميين.

وتابع أنه يرفض الظهور أيضا في برامج خارج مصر بمقابل مادي.

وأكد ياسر جلال أن شقيقه رامز جلال يدرك تماما عدم حبه الظهور في البرامج التلفزيونية، ويحترم رغبته في هذا.

ومازح ياسر جلال لميس الحديدي، قائلا لها لو وقعت ضحية في برنامج شقيقه للمقالب فسيقدما سويا حلقة ممتازة نظرا لحسها الكوميدي، وقال لها: "هتفرتكي الدنيا"، بحسب تعبيره، لترفض الحديدي عرض ياسر جلال ضاحكة.

ويشارك ياسر جلال بطولة مسلسل الفتوة، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم، مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خليل وإنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.