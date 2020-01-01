هل يثني التحرك الدولي الخجول كيان الاحتلال عن خطة الضم؟؟

جهينة نيوز:

أعلنت أحزاب سياسية هولندية إدانتها ورفضها لخطة كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم الأرضي الفلسطينية.

وفي ردها على الرسائل التي وجهتها البعثة الفلسطينية في هولندا لممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة في البرلمان الهولندي حول المخططات الخطيرة الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أوضحت هذه الأحزاب أن مخططات الضم تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على أن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الأرض الفلسطينية سينهي فرص تحقيق التسوية والتوصل لما يسمى "حل الدولتين"، وبالتالي سيقوض مواقف وجهود المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الملتزمة بتحقيق حل الدولتين، مؤكدةً ضرورة العمل بشكل سريع لمنع القيام بهذه الخطوات والأعمال غير القانونية، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل ومؤثر من أجل دفع الأطراف المعنية نحو التوصل إلى اتفاق تسوية.

وتأتي هذه التحركات وسط موجة حراك ومناقشات تدور داخل إطار الاتحاد الأوروبي لبحث الإجراءات والخطوات التي يمكن لدول الاتحاد اتخاذها من أجل مواجهة المخططات والخطوات الإسرائيلية غير القانونية لضم الأرض الفلسطينية.

إلى ذلك، نددت حركة "عدم الانحياز" بخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار.

ورأت الحركة في بيان صادر عن المكتب التنسيقي للحركة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا انتهاك خطير للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وتحدث البيان عن التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، جراء السياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل "إسرائيل"، في ظل جائحة (كوفيد-19).

وتطرق إلى تصعيد تدابير الاستيطان والضم في الأرض الفلسطينية، والتي تهدد بتدمير ما يسمى "حل الدولتين" على حدود ما قبل عام 1967، وهي التدابير المسببة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية الهائلة بين الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من التشريد القسري من منازلهم وأراضيهم.

وحذّرت الحركة من أن هذه الخطط إذا لم يتم تجنبها، ستكون لها آثار بعيدة المدى ومدمرة على آفاق إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، سيما حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ودعت الحركة كيان الاحتلال إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ووفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.

وطالبت المجتمع الدولي بتطبيق إجراءات جدية للمساءلة في ضوء استمرار "إسرائيل" لعدم الامتثال لقواعد وأحكام القانون الدولي، بحيث يشمل ذلك وقف الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وحظر دخول منتجات المستوطنات للأسواق الدولية

كما طالبته بتطبيق تدابير أخرى للمساءلة بما يتماشى مع القواعد الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وكررت دعوتها لمجلس الأمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين، والعمل على وجه السرعة لمعالجة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد التسوبة والأمن الإقليميين والدوليين، مشددة على أنّ احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة هو حجر الزاوية لعملية التسوية.

من جهة أخرى، رأى روّاد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الضغط العالمي والفلسطيني لن يؤثر على قرار الاحتلال الصهيوني في ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار وفرض سيادته عليهما، وذلك بحسب استطلاع رأي أجرته قناة "العالم" الإخبارية ونشرته على قنواته في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طرحت سؤالاً هو: برأيك هل سينجح الضغط العالمي والفلسطيني في ثني الاحتلال عن قرار الضم؟ وجاءت النتائج كالتالي: 81% ممن شاركوا في الاستطلاع؛ بواقع أكثر من 1100 شخص رأوا أنّ هذا الضغط لن يردع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ مخططه، في مقابل 19% بواقع أكثر من 300 شخص بقليل رأوا أنّ هذا الضغط قد يؤدي إلى نتيجة ويوقف المخطط الصهيوني التوسعي في اللاراضي الفلسطينية المحتلة.ل