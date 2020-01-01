العراق ينتفض على سفارات أوروبية ويطالبها بالاعتذار

جهينة نيوز:

تحاول بعض الممثليات الدبلوماسية الغربية في بغداد فرض عاداتها على المجتمع العراقي كجزء من الغزو الثقافي الذي تمارسه، حيث قامت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارتا بريطانيا وكندا وقبلها القنصلية الأميركية في أربيل برفع علم المثليين في سماء العراق.

وشهدت هذه الخطوة الأميركية ـ الأوروبية شهدت ردود فعال غاضبة رسمية وحزبية وسياسية ودينية عراقية.

بدورها، شجبت وزارة الخارجيّة الخطوة التي تمثل مساساً للمبادئ وتتنافي مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعيّة وتعدّ استفزازاً للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة. ودعت الخارجية العراقية جميع البعثات العاملة في البلاد إلى لزوم التقيد بالقوانين والأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ.

وطالب البرلمان بعثةَ الاتحاد الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للمسلمين والعراقيين عامة، داعياً اللجان المَعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استنكرت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان هذه الأفعال المشينة والمنافية لطبيعة المجتمع العراقي المحافظ ومحاولات إدخال الثقافات الدخيلة عليه منافية للأخلاق والدين، وطالب رئيس اللجنة النائب حسين اليساري بعقد جلسة طارئة للرد على هذه التصرفات المشينة، داعياً رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلی استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي لتقديم الاعتذار الرسمي للشعب العراقي والحكومة وإنزال هذا العلم المشؤوم.

بدوره، أكد تحالف سائرون الرفض القاطع لتصرفِ البعثة الأوروبية، مشدداً على ضرورةِ التصدي له، كما استنكرت كتلة دولة القانون النيابية هذا العمل بشدة لأنه يخالف القيم السماوية، كما طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بطرد السفراء الثلاث الذي وصفهم بالمنحرفين أخلاقياً، مبيناً أنّه تحد واضح ومستفز للقوانين العراقية.

إلى ذلك، أدان رئيس ائنلاف النصر العراقي حيدر العبادي رفع بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثليين في العراق.

وفي تغريدة له على تويتر قال العبادي: ندين وبشدة أي مساس بقيم مجتمعنا، إنّ أخلاقيات المجتمع جزء من هويته، ومجتمعنا يطمح لتعزيز هويته واستقراره ووحدته وازدهاره انطلاقاً من خصوصيته ومصالحه.