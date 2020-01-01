قراصنة يهددون ترامب: "غسيلك القذر" سينشر اذا لم تدفع!

جهينة نيوز:

كشفت مجلة فوربس الأمريكية أن قراصنة ذوي نشاط إلكتروني سبق أن هددوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر ما قالوا إنه "الغسيل القذر" له، حال رفضه دفع فدية تتجاوز الـ42 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط.

ومع عدم تجاوب الادارة الامريكية مع التهديدات التي أطلقها القراصنة ، كشفت المجلة الامريكية إن القراصنة نشروا جزءاً من معلومات قالوا إنها تخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأشاروا إلى أنها جزء من "الغسيل القذر له".

في السياق ذاته اضطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيقات في الأمر معتبراً أن المجموعة التي قامت بعملية القرصنة إنما تقوم بعمل إرهابي وإن التفاوض معهم أو التجاوب مع مطالبهم إنما هو انتهاك للقانون الجنائي.

يذكر إن القراصنة ووفقاً لتقرير المجلة الامريكية نشروا جزءاً أول من البيانات تضمن 169 رسالة تخص ترامب لكنها مربوطة بكلمة مرور.

القراصنة وفق التقرير الذي نشرته فوربس الأمريكية امس الأحد استطاعوا اختراق بيانات لشركة قانونية، تدعى "Grubman Shire Meiselas & Sacks" مسؤولة عن رعاية المصالح المالية لعشرات المشاهير حول العالم مثل مادونا ورود ستيوارت وإلتون جون ودونالد ترامب وآخرين.

المجموعة التي قامت بالقرصنة والتي تسمي نفسها باسم "ريفيل" قالت إنهم سوف ينشرون بيانات العملاء كل أسبوع، حسب الترتيب الأبجدي للعملاء، وذلك على منصات مختلفة على الإنترنت.

أشاروا إلى أنهم لا يهتمون سوى بجمع المال، ولذا فربما يلجأ أصحاب هذه البيانات التي تم اختراقها لعشرات الشخصيات إلى شراء بياناتهم الخاصة ضماناً لعدم نشرها، أو سوف يتم بيع هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وفي إشارة إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020، قال القراصنة: "لو كنت مكان منافسك في الانتخابات الرئاسية، سوف أسرع لشراء كل البيانات التي تم الحصول عليها وأنشرها قبل بداية الانتخابات، سيكون ذلك ممتعاً".

وطلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التجاوب معهم ودفع الفدية المطلوبة إن كان يريد الوصول إلى كرسي الحكم لدورة ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية.