عبر تقنية الفيديو.. سورية تشارك بأعمال دورة جمعية الصحة العالمية حول أداء القطاع الصحي واستجابته لكوفيد 19

جهينة نيوز:

بمشاركة سورية بدأت جمعية الصحة العالمية ومقرها جنيف أعمال دورتها الثالثة والسبعين التي تستمر على مدى يومين بشكل افتراضي في ظل جائحة كوفيد_19.

وتشارك سورية ممثلة بوزير الصحة الدكتور نزار يازجي بكلمة عبر تقنية الفيديو لعرض استجابتها للجائحة وتداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على أداء القطاع الصحي عموماً واستجابته لكوفيد 19 بشكل خاص.

وتعتبر جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية وتجتمع مرة كل عام بمشاركة وفود من جميع الدول الأعضاء فيها وعددهم 194 ومنظمات وهيئات دولية وجهات مانحة.

المصدر: وزارة الصحة