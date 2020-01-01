حماية المستهلك: أسعار الحلويات المنتشرة على وسائل التواصل لا تشمل كل المحال

جهينة نيوز:

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إغلاق عدد كبير من المتاجر أمس موضحاً "كان هناك تسيب كبير ومخالفات بالنسبة للأسعار تنوعت بين عدم إعلان الأسعار، والبيع بسعر زائد، وعدم تقديم فواتير أو إهمال الإجراءات الصحية ويتراوح الإغلاق من 6 أيام إلى شهر".

وأضاف شعيب نقلا عن اذاعة نينار اف ام "الإغلاق يتم بناءاً على شكوى المواطنين بعد اطلاع الدوريات عليها أو من خلال جولات دوريات التموين المتواجدة أساساً في الأسواق".

وتابع "في فترة الصيف نلاحظ انخفاضاً بأسعار الخضار بسبب توافرها بالموسم، ونشرة أسعار الوزارة اليومية تأخذ بعين الاعتبار النوعية الجيدة والسعر المناسب".

وأوضح معاون الوزير أن أسعار الحلويات المنتشرة على وسائل التواصل لا تشمل كل المحال، وهناك حلويات شعبية أسعارها مقبولة.