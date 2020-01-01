عضو في البرلمان المصري يثير ضجة بعد

جهينة نيوز:

أقام نائب في البرلمان المصري مأدبة إفطار جماعية يوم أمس الأحد خارقا بذلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بشأن تفشي فيروس "كورونا".

وحضر المأدبة التي نظمها النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو في أسوان، ما لا يقل عن 100 شخص.

​وتعتبر هذه التجمعات، خرقا للقواعد التي وضعتها السلطات، التي حظرت تنظيم ما يسمى بـ"موائد الرحمن" وغيرها من التجمعات في شهر رمضان.

وفي أول تعليق له قال النائب محمد سليم، إن مائدة إفطار النواب، التي أقامها أمام منزله بمنطقة وسط البلد، "مجرد عزومة عشان خلصنا الجلسة العامة للمجلس النهاردة متأخر وقعدنا في الشارع بدل ما نقعد في البيت عشان الزحام".

وأضاف سليم في تصريحات مع صحيفة "الدستور"، أن عدد النواب الذين حضروا حوالي 25 نائبا والمكان يسع لأكثر من 500 فرد، وأغلب الذين حضروا نواب المحافظات البعيدة نظرا لعدم لحاقهم بموعد الإفطار إذا قرروا الذهاب لبيوتهم"، مشيرا إلى أنهم التزموا بكافة الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها الحكومة مرارا وكان هناك مسافات واسعة بين كل فرد وآخر.