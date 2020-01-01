تخفيض أسعار منتجات مؤسسات "الصناعة"

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة عن تقديم حسومات على أسعار كل منتجاتها خلال الأيام القادمة وحتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد وذلك في إطار سياسة التدخل الإيجابي في السوق المحلية لتوفير المواد والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكدت وزارة الصناعة في بيان نشرته سانا أن مؤسساتها وشركاتها بما فيها الغذائية والنسيجية بدأت بتقديم حسومات على منتجاتها ما بين 10 و 15 بالمئة ضمن تنفيذ السياسة العامة للحكومة بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية وتأمين وصول المنتج مباشرة إلى المستهلك ضمن إمكاناتها المتاحة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بسمان المهنا في تصريح لمندوب سانا أن منتجات شركات المؤسسة من الألبان والأجبان والسمن والزبدة والمعلبات والكونسروة والحلاوة والزعتر والبرغل والبصل والزيوت والمياه المعدنية والمتميزة بالجودة والمواصفات العالية تباع بأسعار الجملة في صالة البيع المباشر التابعة للمؤسسة في ساحة السبع بحرات بدمشق.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح إلى أن منتجات شركات المؤسسة متوافرة في عدد من الصالات التابعة للمؤسسة وبتخفيض على الأسعار ضمن الامكانات المتاحة.