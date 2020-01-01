طهران: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي خطوة أمريكية حمقاء

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنّ التجارة الحرة بين الدول المستقلة قضية مشروعة وإن أميركا على رأس من يقوم بالأعمال غير القانونية، مضيفاً: مايحصل لناقلاتنا النفطية يعدّ خطوة غير شرعية وأميركا تحاول زعزعة التجارة الحرة.

وتابع موسوي: قدمنا التوصيات اللازمة عبر السفير السويسري في طهران والسيد ظريف حذّر من عواقب الخطوات الخاطئة وقال: لاشك أن إيران لن تسكت حيال أي خطوة أمريكية حمقاء.

وكانت الخارجية الإيرانية بادرت، أمس الأحد، إلى إحضار السفير السويسري باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية ووجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انتوني غوتيريش، محذرة من تحركات أمريكا وإرسالها لقوات بحرية إلى منطقة الكاريبي بهدف التدخل والإخلال في عملية نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا شددت على أنّ أي تهديد لحاملات النفط الإيراني سيواجه برد فوي وحازم من قبل إيران.

ونظراً لتجارب سابقة، فإنّ نتائج كثيرة تترتب على هذا التحذير السياسي الذي أطلقته إيران على توسيع نطاق الإشراف والرقابة في مجال الملاحة البحرية على الصعيدين البعيد والقريب وتعزيز الجهوزية للرد المناسب على الاحتمالات المختلفة.