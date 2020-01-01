حتى نهاية الأسبوع.. الأجواء حارة والتحذيرات مستمرة

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 9 إلى 13 درجة مئوية نتيجة استمرار تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع مرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام وسديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت المديرية من نشوب الحرائق نتيجة الكتلة الحارة والجافة ومن التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس وخاصة أثناء ساعات الذروة كما حذّرت من نشاط للرياح يوم غد مع هبات تتجاوز الـ 60 كيلومتراً في الساعة.

الراصد الجوي وائل الأشقر أوضح أنّ الحالة الجوية المسيطرة على البلاد ستستمر حتى نهاية الأسبوع حيث من المتوقع أن يبدأ يوم السبت المقبل تأثير منخفض جوي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة يصل إلى 8 درجات مئوية، مرجحاً أن تكون درجات الحرارة خلال عطلة العيد حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 38/24 37/23 37/23

القنيطرة 35/21 34/20 34/20

درعا 38/24 37/23 37/23

السويداء 36/22 35/21 35/21

حمص 38/19 37/18 37/18

حماة 40/20 39/19 39/19

الحسكة 41/19 40/18 40/18

اللاذقية 36/24 35/23 35/23

طرطوس 37/25 36/24 36/24

حلب 39/23 38/22 38/22

ادلب 38/23 37/22 37/22

دير الزور 43/25 42/24 42/24

الرقة 42/23 41/22 41/22