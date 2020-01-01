آخر مستجدات "كورونا" عالمياً..

جهينة نيوز:

أثار ارتفاع حالات الوفاة بسبب الأمراض في مدينة عدن جنوب اليمن منذ بداية آيار، قلق خبراء الصحة والمنظمات الإنسانية من احتمال تفشي فيروس كورونا بشكل واسع.

وأعلنت مصلحة الأحوال المدنية في عدن، يوم السبت الماضي، عن وفاة عشرات الأشخاص بأمراض لم يعرف بعد ما إذا كانت مرتبطة بوباء كورونا أم لا.

وقال رئيس المصلحة التي تصدر شهادات الوفاة، اللواء سند جميل: توفي خلال الساعات الـ24 الماضية في مدينة عدن أكثر من 80 شخصاً نتيجة الأوبئة والحميات المنتشرة في عدن.

وأكد أن مصلحته تصدر في العادة 7 شهادات وفاة فقط في اليوم الواحد، لكن عدد الوفيات منذ 7 أيار بلغ 607 حالات وفاة.

وبحسب صدام الحيدري، الطبيب في إحدى مستشفيات المدينة التي يسكنها 550 ألف نسمة، فإن عدد الوفيات تضاعف بنحو 7 مرات في الأسابيع الأخيرة، في المدينة المتنازع عليها بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ولا تتبع مدينة عدن سياسة فعالة للتباعد الاجتماعي في مواجهة الفيروس، ولا توجد مراكز فحص ولا مواقع للحجر الصحي للمرضى.

وتم إجراء حملات تعقيم، ولكن بسبب نقص المعدات توقفت المستشفيات عن قبول المرضى الذين يعانون أعراضاً مشابهة لأعراض كورونا، بينما ترك أطباء وظائفهم بسبب الضغوط ووفاة زملاء لهم، وفقا لروايات عاملين صحيين.

وفي مستشفى الكوبي الخاص، ازداد تدفق المرضى من 150 حالة يومياً إلى 400، في ظل تقلص أعداد الأطباء، بعدما التزم كثير منهم منازلهم في أعقاب وفاة آخرين، بحسب مدير المستشفى ياسر الناصري.

وسجل اليمن رسمياً حتى الآن 124 إصابة في الوباء، بينها 18 وفاة في مناطق سيطرة الحكومة، ووفاة واحدة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، أمس الأحد، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في المملكة لترتفع الحصيلة الى 613 إصابة.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي بمركز إدارة الأزمات إن أولوية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من الخارج ومخالطي المصابين، مضيفاً: لاحظنا تجمعات كثيرة وعدم التزام بالتعليمات في العديد من الأسواق، داعياً الأردنيين للالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال عيد الفطر.

كما أعلن وزير الصحة عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 408.

أما لبنان، فقد أبدى وزير صحتها حمد حسن قلقه وفي الوقت ذاته عدم تشاؤمه بالنسبة إلى مسار انتشار فايروس كورونا في لبنان.

وأضاف في حديث لقناة "المنار": أنا قلق لأني لم أجد التزاماً عندما بدأنا نعود من مسار الجهوزية إلى الحياة الطبيعية حيث لمسنا خفة في التعاطي مع الضوابط التي وضعتها الحكومة والتي كانت نتيجتها الأرقام الأخيرة التي كانت بمثابة إنذار وناقوس خطر في مسار هذا الوباء.

وتابع حسن: لكن بفعل التجربة التي اكتسبناها كسلطة إزاء مواجهة كورونا والتزام 90% من المجتمع بالضوابط، أعتقد أننا بالتعاون مجدداً يمكن أن نضع الوباء تحت السيطرة.

وأشار حسن إلى السلوك المبهم علمياً لفايروس كورونا حيث لا تزال الكثير من الأمور حوله مبهمة مثل المناعة التي يمكن يتركها لدى الإنسان الذي أصيب به أو إمكانية توافر اللقاح مع قدوم الخريف أو طريقة انتقاله من الحيوان للإنسان أو مضاعفاته وإثاره السلبية على المصاب حيث يترك تداعيات غير واضحة، بالإضافة إلى سرعة انتشاره وهذا ما أدى لهذه الضجة العالمية حوله.

وفي باكستان، أفادت وزارة الصحة بأنّ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 1352 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40151 إصابة.

وذكرت، أنه في الفترة من 26 شباط، عندما تم تسجيل الحالة الأولى في البلاد وحتى الآن، توفي بسبب المرض 873 شخصاً، وتعافى 11341.

وخضع لاختبار تحديد الإصابة بمرض كوفيد – 19منذ انتشاره وحتى الآن، 373410 أشخاص.

وتدل الإحصائيات، على وجود أكبر عدد من المصابين ( 15590) في ولاية السند. وبلغ هذا المؤشر في إسلام آباد – 941 مصاباً، وفي ولاية البنجاب - 14584، وفي بلوشستان 2544 وفي منطقة خيبر باختونخوا - 5847 ، وفي جيلجيت بالتستان - 527 ، وفي أزاد كشمير - 112.

غلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 96169 إصابة و3029 وفاة.

وتشير الإحصائية الجديدة إلى مواصلة ارتفاع أعداد الحالات اليومية مقارنة مع اليومين السابقين اللذين شهدا نحو 3,9 ألف إصابة و103 وفيات (في اليوم الأول) و4,9 ألف إصابة و120 وفاة (في اليوم الثاني).

وذكرت الوزارة أنّ 2715 مريضاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36823.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، عن أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 240 ألفاً، فيما تخطت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 16 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إحصاءاتها الأخيرة تدل على تسجيل 241080 حالة إصابة بفيروس كورونا عبر البرازيل، بينما تم تسجيل 485 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد 16118 حالة، كما ذكرت الوزارة أيضاً أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 94122 حالة.