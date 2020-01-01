إحباط هجوم واسع لمرتزقة السعودية في مأرب

جهينة نيوز:

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، هجوماً واسعاً نفذه مرتزقة العدوان السعودي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني، إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تقدم واسعة قام بها المرتزقة، استمرت لساعات تحت غطاء وإسناد جوي مكثف من طيران العدوان في صرواح.

وأكد المصدر أن القوات اليمنية تصدت للهجوم، وكبدت المهاجمين خسائر بشرية ومادية فادحة، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

هذا وتواصل قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، حيث رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أمس، 66 خرقاً من بينها 20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و39 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى تحركات وتحليق طيران حربي واستطلاعي.