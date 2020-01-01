للمرة الأولى من شهر.. برنت يرتفع فوق 33 دولاراً

جهينة نيوز:

ارتفع، فجر اليوم، سعر خام برنت فوق 33 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 13 نيسان الماضي، محطماً الرقم القياسي لأسعار النفط طوال شهر، حسب بيانات التداول في بورصة لندن لليوم الإثنين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 2020 بنسبة 1.6% وبلغت 33.02 دولاراً للبرميل. وكانت آخر مرة تم تداول النفط فوق 33 دولاراً للبرميل في 13 نيسان 2020.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو فوق 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 17 آذار، محققاً قفزة بـ 1.80%، ووصل فجر اليوم إلى 30.05 دولاراً للبرميل.

وفي 15 آيار الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت وكسرت حاجز 32 دولاراً للبرميل خلال التداول في بورصة لندن، ثم ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز لخليط برنت المرجعي إلى 32.2 دولاراً للبرميل، بزيادة 3.3 في المائة.

وعادت أسعار النفط إلى النمو بعد أن بدأت اتفاقية خفض إنتاج دول (أوبك +) المستعادة في 1 آيار بالسريان، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ قرار العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بخفض الإنتاج طوعاً قد أثّر بشكل إيجابي على الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقاً أنه على الرغم من أن تأثير التدابير المتخذة ملحوظ بالفعل، لكنها لا تزال صغيرة من أجل تحقيق استقرار كامل ودائم في سوق الذهب الأسود.