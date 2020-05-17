نتنياهو امام الكنيست: حان الوقت لفرض “السيادة” على كل أرجاء “إسرائيل”

الأحد, 17 أيار 2020 الساعة 22:53 | سياسة, عالمي

نتنياهو امام الكنيست: حان الوقت لفرض “السيادة” على كل أرجاء “إسرائيل”

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة الصهيونية على كل فلسطين المحتلة.

وقال نتنياهو، خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، “آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء وطننا، هذه ستكون عملية تاريخية” على حد تعبيره.

ورأى نتنياهو أن “هذه الخطوة ستعزز السلام لأنه يمكن تأسيسه على الحقيقة بأن آلاف المستوطنين في الضفة الغربية سيبقون في أماكنهم كجزء من أي اتفاق للسلام، وعلى الفلسطينيين وأعضاء الكنيست العرب أن يعترفوا بذلك” حسب قوله.


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  1. 1 محمود
    17/5/2020
    23:30
    شر الديار
    ابها النتن اياه لو تعلم ما قالت العرب من قرون كثيرة، لما ذقت الطعام ولمضيت تنس نسيس ووزنك يخيس... شر المجالس مجلس قلعة... واليوم شر الديار دار قلعة وان كنت لا تصدق فعليك باحبتك بالترك وقبلهم الصليبين فعندهم الخبر اليقين...

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