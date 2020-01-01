الاحتلال الأمريكي يدخل تعزيزات لقواعده غير الشرعية بريف الحسكة

جهينة نيوز:

جددت قوات الاحتلال الأمريكي في سورية انتهاكها المبادئ والقوانين الدولية وأدخلت قافلة تعزيزات لوجستية وأسلحة جديدة إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت مساء اليوم 50 آلية تضم شاحنات وبرادات وعدداً من المدرعات محملة بمعدات لوجستية وأسلحة باتجاه منطقة رميلان عبر طريق حقول نفط السويدية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تتجه هذه الشحنة إلى المقرات والقواعد غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الثالث عشر من الشهر الجاري رتلاً من العربات المحملة بتعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق إلى قواعدها غير الشرعية شرق ناحية الهول ومحيط مدينة القامشلي بريف الحسكة.