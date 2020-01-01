أول تعليق من العراق على رفع سفارات غربية علم المثلية (اللوطيين و السحاقيات) في بغداد

جهينة نيوز:

أدانت الخارجية العراقية رفع علم المثلية الجنسية (اللوطيين و السحاقيات) من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى (بريطانيا و كندا) في بغداد بصفته خرقا للقيم والأعراف الاجتماعية والدينية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، في بيان إنها: "تشجب قيام بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها ببغداد، لما يمثله من مساس بالمبادئ والقِيَم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلاً عن تنافيه مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز، واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".

وأضافت "في هذه المناسبة، نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".

وشهد العراق، اليوم الأحد، 17 مايو/أيار، لأول مرة في تاريخه، رفع العلم الخاص بمثليي الجنس، في وسط العاصمة بغداد، احتفالا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، والتحول الجنسي.

ورفع علم المثليين، الذي يضم ألون قوس قزح، من قبل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، بشكل رسمي داخل الأراضي العراقية، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، الأمر الذي أثار موجة غضب سياسي، وشعبي.