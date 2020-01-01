ناقلة نفط إيرانية تعبر مضيق جبل طارق

جهينة نيوز:

عبرت ناقلة النفط الإيرانية "فاكسون"، ظهر اليوم الأحد مضيق جبل طارق باتجاه أمريكا الجنوبية.

وتعد هذه الناقلة الرابعة بعد ناقلات "فورتشون" و"بتونيا" و"فورست" والتي تحمل شحنة من البنزين أو الديزل الإيراني تعبر مضيق جبل طارق، وهي متجهة نحو فنزويلا حسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن وسائل إعلام غربية.

ولفتت الوكالة إلى أن ناقلة خامسة هي السفينة "كلاول"، عبرت في غضون الأيام الماضية قناة السويس باتجاه مضيق جبل طارق للوصول إلى أمريكا اللاتينية، مشيرةً إلى أن أياً من هذه الناقلات لم تغلق أنظمتها لتحديد المواقع GPS، خلافاً للأسلوب المتبع في تصدير النفط والمشتقات النفطية أثناء ظروف الحظر.

وكان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" قد اعتبر أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة، موجهاً رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غويترش" رداً على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا.