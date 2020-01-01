هيئة الاتصالات والبريد تُنذر "سيرياتيل"، من عدم دفعها للمستحقات

جهينة نيوز:

حمّلت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، شركة "سيرياتيل" كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها، والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، وذلك بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة للشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقت "جهينة" نسخة منه، اأنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة، وذلك بناءً على القانون وعلى التزام الهيئة بواجبها في تحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، بحسب ما ذكر البيان.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أبلغت كل من شركتي الخليوي في سورية سيرياتيل و "MTN"، بضرورة تسديد المتستحقات المالية لخزينة الدولة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 235 مليار ليرة سورية، خلال مدة أقصاها يوم الخامس من أيار الجاري.