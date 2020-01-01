الحكومة اللبنانية ترفع الحظر عن البلاد بشكل جزئي

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الحكومة البنانية "حسان دياب"، إعادة فتح البلاد جزئياً ابتداءً من يوم غد الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دياب خلالل كلمة له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات فيروس كورونا، إنه ستتم إعادة فتح البلد جزئيا اعتبارا من يوم غد مع الحفاظ على إجراءات الوقاية، داعياً اللبنانيين إلى ضرورة أن يتحمل كل فرد مسؤولية نفسه، ومُضيفاً: (يجب الالتزام بالإرشادات والوقايةن وأرجو التعامل مع فتح البلاد بعناية شديدة)، حيث أششار إلى أن وزارة الداخلية والبلديات ستحدد المراحل التدريجية لفتح البلاد.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد فرضت يوم الخميس الماضي حظراً شاملا في البلاد استمر لمدة 4 أيام، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.