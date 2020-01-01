سورية تعلن عن رصد سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد, 17 أيار 2020 الساعة 18:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

سورية تعلن عن رصد سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 58 إصابة .

و ذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة انه تم تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 58 إصابة .

شار الى ان سورية لم تسجل اي اصابات جديدة داخلية منذ مطلع الشهر الحالي و جميع الاصابات المسجلة منذ مطلع هذا الشهر لقادمين من الخارج.

و يذكر إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.


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