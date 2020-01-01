نبأ سار من الاتحاد الأوروبي، بشأن عودة البطولات القارية

جهينة نيوز

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "ألكسندر تشيفرين"، أن الاتحاد القاري للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول شهر آب المقبل، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وقال تشيفرين في تصريح له اليوم الأحد: (لدينا فكرة، لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس، إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن، أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار. لكن سيكون عليهم خوض التصفيات، إذا ما أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية).

هذا ويتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مبارياته في دوري الأبطال خارج بلاده، بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها لن تسمح بإقامة أي أحداث رياضية على مستوى المحترفين على أراضيها قبل شهر أيليول القادم، حيث قال عن ذلك رئيس اليويفا: (باريس سان جيرمان وليون.. سيتعين عليهما تنظيم مباريات في فرنسا.. وإن لم يكن هذا ممكنا فسيتعين عليهما اللجوء للعب على ملعب محايد).

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا منذ شهر آذار الماضي، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا السمتجد، لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.