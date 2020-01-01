الحكومة الإيطالية تُطالب بضمانات، قبل سماحها باستئناف الـ"كالتشيو"

الأحد, 17 أيار 2020 الساعة 18:23 | رياضة, كرة القدم

الحكومة الإيطالية تُطالب بضمانات، قبل سماحها باستئناف الـ

 

جهينة نيوز

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" أنه بحاجة إلى ضمانات إضافية قبل أن تسمح حكومته باستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، بعد توقف طويل سببه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعطى كونتي قبل ذلك، إشارة إضافية على أن التباينات، لاسيما بين السلطات السياسية والصحية من جهة، والسلطات الرياضية من جهة أخرى، لا تزال تفرض نفسها.

يأتي هذا بعدما أبدت الأندية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، رغبتها في استئناف المباريات اعتباراً من 13حزيران المقبل، لكن اعتماد هذا التاريخ لا يزال يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة.

يُذكر أنه عاودت الأندية التمارين الفردية للاعبين في مراكزها في الرابع من أيار الجاري، ومن المقرر أن تعود للتمارين الجماعية اعتبارا من يوم غد الأثنين.


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