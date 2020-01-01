الفلسطيني السوري الأصل جاستين عماش يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية

جهينة نيوز

تخلى عضو الكونغرس الأمريكي الفلسطيني السوري الأصل جاستن عماش أمس السبت عن ترشحه للرئاسة الأمريكية عن حزب ثالث مرجعا قراره إلى استحالة تنظيم حملات انتخابية في ظل وباء كوفيد-19.

وكتب عماش عبر "تويتر": "بعد التفكير مليا توصلت إلى أن الظروف غير مواتية لأنجح كمرشح للرئاسة هذا العام ولذا فلن أكون مرشحا".

وذكر التباعد الاجتماعي والاستقطاب السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية على جمع التبرعات كأبرز الأسباب التي دفعته للتخلي عن الترشح.

وأضاف: "ما زلت أعتقد أنه بإمكان مرشح من خارج الحزبين التقليديين أن يقدم رؤية عن حكومة قائمة على الحرية والعدالة وتحقيق اختراق إذا كانت البيئة مناسبة. لكن البيئة الحالية تفرض تحديات استثنائية".

وكان الجمهوري السابق الذي استقال من الحزب في الصيف الماضي احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن استعداده للترشح قبل نحو ثلاثة أسابيع في 28 نيسان، مقدما نفسه كبديل لترامب والمرشح الديموقراطي المفترض جو بايدن.

المصدر: أ ف ب