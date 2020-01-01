المالية تمهل مكلفي الضريبة على الدخل حتى نهاية حزيران لتقديم بياناتهم

جهينة نيوز

منحت وزارة المالية مكلفي الضريبة على الدخل زمرة الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم نهاية الشهر الجاري مهلة إضافية تمتد لغاية الـ 30 من حزيران القادم.

وأوضحت الوزارة في قرار لها أن هذا الأجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ويهدف إلى تحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين.

وبهدف تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين كانت الوزارة أصدرت الشهر الماضي قراراً بإنهاء الاتفاقات الموقعة مع منشآت الإطعام السياحية التي تم اعتماد أرقام عمل توافقية شهرية لها نظراً لتوقف هذه المنشآت عن العمل بشكل كلي أو جزئي.