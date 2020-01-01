إعادة التيار الكهربائي لـ 10 قرى في تل تمر

جهينة نيوز

أعادت ورشات الصيانة التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة التيار الكهربائي لعدد من قرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي بعد إجراء الصيانات للأضرار التي تعرضت لها الشبكات ومحطات التحويل الكهربائي نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي في المنطقة.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لوكالة "سانا" أن الورشات الفنية استطاعت إعادة الخدمة الكهربائية لأهالي عشر قرى بريف ناحية تل تمر الشمالي كانت قد خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل قوات الاحتلال التركي الموجودة في المنطقة وذلك رغم الظروف الصعبة ومخاطر العمل والاعتداءات التركية المتكررة.

وأشار المهندس عكلة إلى أن ورشات الصيانة لا تزال تعمل في المنطقة لاستكمال إعادة إيصال الكهرباء إلى ما تبقى من القرى الموجودة على خطوط التماس المباشر مع قوات الاحتلال التركي وصيانة الشبكات المتضررة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين في أجزاء من ريف محافظة الحسكة الشمالي يقومون وبشكل متكرر بالاعتداء على البنى التحتية والخدمية بالريف الشمالي الغربي ولا سيما قيامهم بقطع المياه والكهرباء وحرمان مئات الآلاف منها.