MTN وسيرياتيل: لا تعديل على أسعار المكالمات

جهينة نيوز

أوضحت كل من شركتي الخلوي MTN سوريا وسيرياتيل، حقيقة ما تم تداوله عن رفع أسعار المكالمات في سوريا.

حيث ذكرت شركة MTN سوريا في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وأنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار فئات التعبئة.

بدورها، نفت شركة سيريتل وجود أي تعديل على فئات التعبئة، مؤكدة على ضرورة متابعة أخبارها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية حصراً.

وطلبت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، من الزبائن الاطلاع على الفئات والأسعار عبر طلب الرمز #199*، أو عبر موقعها الرسمي.