عبداللهيان: الأسد هو الرئيس الشرعي لسورية والقائد الكبير لمحاربة الإرهاب

جهينة نيوز:

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن: ”الرئيس الدكتور بشار الأسد هو الرئيس الشرعي لسورية والقائد الكبير لمحاربة الإرهاب التكفيري في العالم العربي”.

ووصف عبد اللهيان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد "الشائعات التي تحدثت عن اتفاق روسي ايراني لاستقالته، بأنها كذبة كبيرة، ولعبة وسائل الإعلام الصهيو-أمريكي".

وكالعادة انضمت وسائل الإعلام المعارضة للجوقة وخاصة في ظل إفلاسها، بعد الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري، وتحريره مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة.

وتابع عبد اللهيان أن “إيران تدعم بقوة وحدة سورية وسيادتها الوطنية”.

يشار إلى أن انتصارات الجيش الأخيرة وتحرير طريق حلب دمشق الدولي، قلبت الكثير من المعادلات على الساحة السياسية وما يتبع لها.