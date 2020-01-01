أول تعليق من سلطات الاحتلال بعد وفاة السفير الصيني لديها

جهينة نيوز:

قال مدير عام وزارة الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي "يوفال روتم" إنه تحدث مع نائب السفير الصيني للتعبير عن تعازيه بوفاة السفير "دو وي" ، وقال له إن الوزارة ستساعد السفارة الصينية في أي شيء قد تحتاجه على طول الطريق، وذلك بعدما أعلنت شرطة العدو أن السفير الصيني لدى كيان الاحتلال وجد ميتاً في منزله في ضواحي تل أبيب اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم إن تقارير أولية قالت إن العاملين وجدوا دو ميتاً في فراشه، وأنه لا توجد علامات على العنف، حيث نقلت عن خدمة إسعافات أولية قولها إن سبب الوفاة يبدو أنه شيء في القلب.

وكان السفير الصيني في إسرائيل قد رد يوم الجمعة الماضية على الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" خلال زيارته للأراضي المحتلة الأسبوع الماضي، واصفة تصريحاته بأن الصين أخفت معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد عن العالم بأنها "سخيفة".

وعمل السفير دو سابقاً كسفير في أوكرانيا، وفقًا لسيرته الذاتية على موقع السفارة.