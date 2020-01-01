الجيش الليبي يُباغت المرتزقة الأتراك غربي البلاد

جهينة نيوز:

شنت وحدات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، هجوماً مباغتاً على نقطة تتخذها ميليشيات موالية لتركيا نقطة انطلاق لعملياتها.

وأعلن المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية في بيان له اليوم الأحد، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من طرد الميليشيات من طقة العقربية، بالإضافة لتدمير منصات صواريخ متحركة من نوع "غراد"، جلبتها المليشيات حديثا لقصف قاعدة الوطية، موضحاً أن القوات المسلحة الليبية استحوذت على العديد من الأسلحة والعتاد الحربي من الميليشيات، بعدما فرت وتركته في موقع المواجهة.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبيي، قد أسقطت في وقت سابق طائرة تركية مسيّرة بعد رصدها في سماء قاعدة الوطية الجوية، كما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن الجيش اشتبك مع عناصر ميليشيات طرابلس، والمرتزقة الذين حاولوا التقدم باتجاه القاعدة، وتمكن من أسر 9 مسلحين