القبض على مجموعة بحوزتها 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر

جهينة نيوز:

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على مجموعة من الأشخاص قامت بترويج المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريفها نقلا عن موقع وزارة الداخلية.

وبالتدقيق تبين أن لدى ورود معلومات قبض على شخصين من المجموعة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية أربعة كيلوغرامات وأربعمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معهما اعترفا أن مصدر المواد المخدرة هو شخص ملقب (الخال) مقيم في مدينة التل، وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين أن ثلاثة منهم متخلفون عن خدمة الاحتياط.

ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم