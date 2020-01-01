المدينة الجامعية بدمشق تفتح أبوابها لعودة الطلاب بداية الشهر القادم

جهينة نيوز:

أكد أحمد واصل مدير المدينة الجامعية بدمشق استقبال الطلاب في السكن الجامعي بعد افتتاح الوحدات السكنية المغلقة ليتم اعادة كل طالب إلى المكان الذي كان مخصصا له خلال الفصل الأول من العام الدراسي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتم اعتبارا من 31/5، بعد أن تم أغلاق أغلب وحداتها ضمن توجهات الفريق الحكومي، في حين تم الاحتفاظ بالطلاب العرب والأجانب، وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المناطق الشرقية الذين لم يستطيعوا السفر إلى بيوتهم، ضمن الوحدات التي يقطنوها.

وأوضح واصل لصحيفة الثورة أن استقبال الطلاب سيكون على مراحل وضمن الشواغر التي كانوا فيها قبل بداية الحظر الصحي، بينما سيتم توزيع طلاب الوحدة 20 على الشواغر المتوفرة في الوحدات السكنية الأخرى في حال لم يتم تسليمها من قبل وزارة الصحة، باعتبارها مخصصة للحجر الصحي واستقبال المواطنين السوريين القادمين من خارج البلد، وفقا لتوجيهات الفريق الحكومي.

وبالنسبة لتخفيف أعداد الطلاب داخل الغرف السكنية أفاد مدير السكن الجامعي بأن ذلك يشكل صعوبة كبيرة، إذ لا توجد أماكن كافية من الغرف لتوزيع الطلاب عليها بشكل يحقق التباعد الصحي، ويوجد حالة اضطرارية لعودة الطلبة إلى مقاعد دراستهم، ولكن هناك إجراءات اضافية واحترازية تتعلق بالتعقيم والتنظيف داخل الوحدات وخارجها مع التأكيد على الطلبة بالالتزام بقواعد السلامة والصحة العامة.