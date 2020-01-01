لطيفة لا تقتنع بإقامة حفلات "أونلاين".. وتقول "كورونا قرب الناس من دينهم"!

جهينة نيوز:

أكدت الفنانة لطيفة في حوارها على راديو "إينرجي" إنها غير مقتنعة بإقامة حفلات "أونلاين" مشيرة إلى أنها سعيدة باقتراب الناس من دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.

وقالت لطيفة بحسب صحيفة "النهار": إن "أحداً لم يكن يتوقع ما حدث حتى الآن في العام 2020، وعلى رغم أنها كانت متفائلة كثيراً بهذا العام لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيامه، إلا أنه جاء عكس توقعاتها".

ونوهت لطيفة أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضاؤها وقتاً أطول مع والدتها وأختها، خاصةً أنها دخلت المطبخ وأتقنت الطبخ على رغم أنها طيلة حياتها لم تكن "ست بيت شاطرة".

وأشارت إلى أنه قضائها وقتاً أطول مع والدتها، كان حلماً بالنسبة لها، وأنها سعيدة بذلك.

أما بخصوص جمهورها فقالت لطيفة إنها أيضاً افتقدته خاصةً أنه في هذا العام لن تكون هناك مهرجانات أو حفلات.

وأوضحت أنها فكرت في تقديم حفلات "أونلاين" لكنها تراجعت لكونها لا تستطيع تفقد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغنيات معينة، مؤكدة أنها "ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة، لأنها تفتقد الغناء".