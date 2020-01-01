خلاف بين عسكري كويتي ووافد مصري يثير ضجة

جهينة نيوز:

أثار تصرف عسكري كويتي يدعى، عبد العزيز حسن المتروك، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشادة كلامية وقعت بينه ووافد مصري خالف قرارات حظر التجول.

وأظهر مقطع فيديو متداول كيفية تعامل المتروك مع عدد من الوافدين المصريين، الذين خالفوا إجراءات الحظر المفروضة، وتعدوا عليه لفظياً.

ودار خلاف طويل بين العسكري والوافد المصري، الذي واصل تهديده بأنه سيسبب له مشكلات، وتحداه بأن يتغلب المصري على شعار الدولة، مشيراً إلى أنه لم يتلق سابقاً معاملة سيئة من قبل أي أمني كويتي، لكن رجل الأمن رد عليه بكل برود بأنه لن يقوم بضربه، إنما سوف يكون تعامله معه بقانون الدولة الكويتية.

وعقب الضجة التي أثارها الموضوع، أصدرت رئاسة تحقيق الصليبخات، بياناً جاء فيه: "تقدم المدعو عبد العزيز حسن المتروك، كويتي 1985 ، ببلاغ حول تعرضه لإساءة استعمال الهاتف عبر تصويره من قبل المدعو المصري عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم".

وأضاف البيان أن الوافد المصري قال: "راح أشوف من راح يمشي المصري ولا شعار الدولة"، علماً بأن "الواقعة حصلت في كارفور الصليبخات مع ملاحظة أن التصريح للمتهم كان لكارفور الفروانية".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسجيل قضيتين بحق الوافد بتهمة كسر حظر التجول وسوء استعمال الهاتف.

وأوضحت الوزارة في بيان: أنها حجزت الوافد على ذمة التحقيق، مؤكدة اهتمام كل الجهات العسكرية والأمنية بمنتسبيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لفرض هيبتهم في المجتمع.