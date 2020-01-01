"احتفال القبلة" يثير جدلا واسعا في ألمانيا

جهينة نيوز:

أثار لاعب نادي هرتا برلين البلجيكي ديدريك بوياتا أمس السبت جدلا واسعا في ألمانيا بعد احتفاله بأحد أهداف فريقه في شباك هوفنهايم، بطريقة أصبحت محظورة في الملاعب الألمانية.

وخرق بوياتا القوانين التي وضعتها رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، لمنع انتشار فيروس كورونا في الملاعب، في أولى مباريات الدوري الألماني بعد استئنافه مجددا، عندما احتفل اللاعب البلجيكي بالهدف الأول لهرتا برلين بتقبيل زميله ماركو جروجيك.

وأثارت اللقطة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، بين من رأى أن اللقطة عفوية وأن اللاعب لم يستطع تمالك شعوره في لحظة الاحتفال، وبين من طالب بمعاقبة اللاعب لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي ليكون عبرة للبقية.

وعادت منافسات الدوري الألماني أمس السبت، بعد توقفها قرابة الشهرين بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن بشروط محددة للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم، منها تجنب المصافحة والأحتضان.

وتغلب هرتا برلين على هوفنهايم بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري.

المصدر: RT