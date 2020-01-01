الكونغرس يفتح تحقيق في إقالة "ترامب" للمفتش "ستيف لينيك"

جهينة نيوز:

بدأ نواب الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الاميركي التحقيق في قرار الرئيس "دونالد ترامب" القاضي بإقالة المفتش العام في وزارة الخارجية "ستيف لينيك"، الذي يحقق في مخالفات لوزير الخارجية "مايك بومبيو" بشأن استغلال منصبه لفائدته وفائدة زوجته، حيث اتهم الديمقراطيون ترامب بمزيد من تصعيد معركته ضد أي مراقبة على إدارته، وشككوا في توقيت ودوافع ما اعتبروها إقالة غير مسبوقة وغير قانونية.

واعتبر الديموقراطيون خطوة ترامب بأنها عمل انتقامي غير قانوني، حيث تعد الإقالة جزء من حملة تطهير يشنها ترامب ضد المسؤولين الذين لا يظهرون ولاء له، كما أعرب الديموقراطي "إليوت إنجل" رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب، و"بوب مينينديز" العضو الديمقراطي في لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، عن معارضتهما لإقالة المفتشين العامين لدوافع سياسية. وتساءلوا عن توقيت ودافع ما وصفوها بالإقالة غير المسبوقة.

وكان لينيك يحقّق في شكاوى تفيد بأنّ بومبيو قد يكون استغلّ سلطات مسؤول كبير ليؤدّي مهمّاتٍ شخصيّة له ولزوجته، ليصبح بعد ذلك رابع مفتش عام يقيله ترامب منذ بداية شهر نيسان بعد تبرئة ساحة ترامب من المساءلة أمام مجلس الشيوخ في شباط/ فبراير بشان التدخل الامريكي في الانتخابات الرئاسية الماضية.