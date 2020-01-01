انخفاض حوادث السير في سورية أهم فوائد حظر التجوال

جهينة نيوز:

بينت وزارة الداخلية انخفاض حوادث السير خلال فترة تطبيق حظر التجوال جراء جائحة كورونا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37.7 بالمئة، موضحةً أن عدد الحوادث الحاصلة خلال شهر نيسان الفائت وصلت إلى 427 حادثاً نجم عنها وفاة 18 شخصا وإصابة 193 آخرين.

فيما كان إجمالي عدد الحوادث المسجلة لشهر نيسان للعام الماضي 686 حادثاً تسبب في وفاة 53 شخصاً وإصابة 396 آخرين وذلك بحسب إحصائية وزارة الداخلية.

وأضافت أن 181 حادثاً من الحوادث المسجلة خلال شهر نيسان عام 2020 سبب أضراراً جسدية و246 حادثاً سبب أضراراً مادية، فيما سبب 373 من الحوادث المسجلة لشهر نيسان العام الماضي أضراراً جسدية و313 حادثاً أضراراً مادية.