وسط غياب "السورية للتجارة".. ارتفاع جنوني في أسعار المواد بالسويداء

جهينة نيوز:

سجلت جميع المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعها في أسواق السويداء متجاوزة 40% عن نسبة أسعارها خلال الأشهر الماضية وفي جولة ل ” الوطن “على عدد من مراكز البيع والمحلات رصدت امتعاض جميع الأهالي من الأسعار التي و بحسب قولهم إنها فلكية ولا تحاكي واقع الدخل والإمكانات مستغربين ما وصل إليه الواقع مع عجزهم عن تلبية 10% من احتياجاتهم اليومية المعيشة مطالبين بضرورة إيجاد طرق ناجعة لإيقاف عجلة الأسعار التي ترتفع يومياً بشكل متسارع ،حيث سجل كيلو السكر 700 ليرة و البرغل تجاوز الـ1000 ليرة والكيلو الواحد من العدس 800 ليرة، أما سعر الكيلو الواحد من الرز وحسب النوعية فقد تراوح بين 900 ليرة إلى 1800 ليرة.

أما المعلبات فباتت تباع بأسعار البورصة وبزيادة على أسعارها بحوالي 300 إلى 500 سواء من الطون أم السردين لكل عبوة ،أما الزيت فقد زاد سعر الليتر منه على ٢١٠٠ ليرة رغم أن تسعيرته التموينية لم تتجاوز الـ1100 الأمر الذي يؤكد بالمطلق أن الأسعار بواد وحماية المستهلك في وادٍ آخر، وما يجري ذكره عن المواد الغذائية يندرج هو الآخر على المنظفات والمعقمات التي سجلت ارتفاعاً بكل عبوة ولجميع الأنواع على حد سواء .

وأكد الأهالي ل “الوطن” أن خلو صالات السورية للتجارة من المواد الغذائية وغير الغذائية على ساحة المحافظة أبقى تجار الجملة المتحكم الأساس بالأسعار وبالتالي انعدام روح المنافسة.

بدورهم أشار تجار الجملة والمفرق بالإجابة عن تساؤلات “الوطن” حول الارتفاع الفلكي للأسعار، إلى أنهم محكومون بأسعار المواد حسب المورد وخاصة أن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف ونتيجة لارتفاع سعر السلعة من مكان استجرارها.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء عاصف حيدر قال: إن دوريات الدائرة تقوم بجولات يومية على الأسواق لضبطها وتمكنت من تنظيم 16 ضبطاً خلال الأيام القليلة الماضية مع ضبط وتشميع لأحد المحلات في المدينة، موضحاً أن الدائرة تعمل من خلال مراقبين اثنين فقط الأمر الذي لا يتناسب مع عدد الفعاليات الاقتصادية و التجارية في المحافظة.